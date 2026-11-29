Tại Bắc Bộ, đêm nay và sáng sớm mai, do khối áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, khu vực nhiều mây hơn. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trong khi phía Tây Bắc Bộ phổ biến không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Toàn vùng trời rét về đêm và sáng, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm. Sang ngày mai, thời tiết chuyển tạnh ráo, trưa chiều có nắng, nền nhiệt tăng dần.

Ở Trung Bộ, do không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông suy yếu, mưa trên khu vực có xu hướng giảm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm nay có mưa vài nơi, riêng Hà Tĩnh có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to; ngày mai mưa giảm. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trong đêm nay và ngày mai, sau đó giảm dần. Các khu vực khác phổ biến có mưa vài nơi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay vẫn có mưa rải rác. Sang ngày mai, mưa trên cả hai khu vực có xu hướng giảm, chỉ còn mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.