[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 30/10/2026: Đông Bắc Bộ có nơi mưa to, Trung Bộ tiếp tục mưa dông

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh lục địa đang suy yếu và dịch chuyển lệch đông, kết hợp với vùng hội tụ gió Đông Nam yếu trên cao. Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Đông Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to tại vùng đồng bằng và ven biển. Ban ngày, Tây Bắc Bộ có những khoảng nắng xen kẽ mây.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, rìa phía Tây Nam của khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông tiếp tục gây mưa. Khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, dù nhiễu động đang có xu hướng suy yếu.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa dông vẫn tập trung nhiều hơn ở phía bắc, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Các khu vực phía nam có mưa vài nơi, riêng Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối.

Ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng. Mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối, riêng Lâm Đồng và một số nơi tại Nam Bộ có thể có mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.