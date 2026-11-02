[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 3/11/2026: Bắc Bộ giảm mưa, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường yếu và lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa tại Tây Bắc Bộ và Việt Bắc trong ngày. Từ đêm nay, vùng hội tụ gió suy yếu, mưa giảm rõ rệt. Sang ngày mai, toàn khu vực chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, thời tiết ổn định hơn.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, đêm nay phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, mưa xuất hiện nhiều hơn, với mưa rào rải rác và có nơi có dông, xen kẽ những khoảng tạnh.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa dông xuất hiện ở một số nơi, tập trung nhiều hơn vào chiều tối và đêm. Riêng phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác trong đêm nay, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mai, Quảng Trị và Huế có mưa rào rải rác, còn Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu mưa vài nơi.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết tương đối ổn định, mưa dông chỉ xuất hiện cục bộ. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối mai.