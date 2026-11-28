Tại Bắc Bộ, trong đêm nay và sáng mai, do ảnh hưởng của khối áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và suy yếu chậm, thời tiết toàn khu vực duy trì trạng thái nhiều mây, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Trời rét về đêm và sáng. Sang ngày mai, khu vực chuyển tạnh ráo, trưa và chiều có nắng, thời tiết ấm hơn.

Ở Trung Bộ, trong đêm nay và sáng mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến không mưa. Sang ngày mai, khu vực giảm mây, trưa và chiều trời nắng. Trong khi đó, từ nay đến sáng 30/11, mưa to đến rất to tiếp tục xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thành phố Huế và Khánh Hòa. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, người dân cần đề phòng.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai, Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm mưa gia tăng, có nơi mưa to. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.