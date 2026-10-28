[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 29/10/2026: Mưa giảm nhanh ở Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh suy yếu và lệch về phía Đông khiến nền nhiệt ban đêm và sáng sớm có xu hướng tăng nhẹ, dù một số nơi ở vùng núi vẫn còn cảm giác se lạnh. Sáng sớm, sương mù nhẹ có thể xuất hiện ở một vài nơi. Sang ngày mai, thời tiết trên toàn khu vực duy trì trạng thái tạnh ráo, có nắng nhưng không quá gay gắt.

Tại Trung Bộ, do nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông tiếp tục suy yếu, mưa sẽ giảm nhanh cả về diện và lượng. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đêm ít mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, sau đó trời chuyển nắng. Khu vực từ Quảng Trị, Huế đến Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có xu hướng tạnh ráo hơn, chỉ còn mưa rào và dông ở một vài nơi. Riêng Lâm Đồng, chiều và tối 29/10 vẫn có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp hoạt động yếu khiến thời tiết ban ngày có những khoảng nắng. Tuy nhiên, đến chiều tối 29/10, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác, trong đó Nam Bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.