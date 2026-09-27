[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28/9/2026: Bắc Bộ nắng ráo, mưa dông giảm ở Trung Bộ và Nam Bộ

Tại Bắc Bộ, đêm nay trời ít mây, hầu như không mưa, chỉ có mưa rào thoáng qua ở một vài nơi. Sang ngày mai, trời nắng từ sớm, cường độ nắng tăng nhanh về trưa và chiều.

Trung Bộ, đêm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ yếu tạnh ráo, chỉ có mưa rào vài nơi. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cũng chỉ có mưa rào thoáng qua. Sang ngày mai, từ Thanh Hóa đến Huế trời hửng nắng sớm và duy trì nắng ráo; riêng Quảng Trị đến Huế có nơi nắng nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, chiều tối khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay phổ biến tạnh ráo, mưa chỉ xuất hiện cục bộ. Sang ngày mai, hai khu vực có nắng gián đoạn, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện trở lại nhưng diện mưa thu hẹp, chủ yếu ở mức rải rác.