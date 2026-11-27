Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối áp cao lạnh lục địa tăng cường, trong khi miền Trung đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài do tác động kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Tại Bắc Bộ, đêm và sáng sớm trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Sang ngày mai, thời tiết tạnh ráo, nắng xuất hiện vào trưa và chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trời nhiều mây, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, đêm và sáng trời rét. Khu vực này không nằm trong trọng tâm của đợt mưa lớn tại miền Trung.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông tiếp tục gây mưa lớn. Trọng tâm mưa là thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Thành phố Huế, phía đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 29/11, với nguy cơ xuất hiện những trận mưa cường độ mạnh trong thời gian ngắn, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông, mưa rào và dông tiếp tục duy trì. Riêng phía bắc Cao nguyên Trung Bộ có mưa lớn; tại Nam Bộ, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.