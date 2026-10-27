[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28/10/2026: Mưa lớn bao trùm nhiều nơi ở Trung Bộ,

Ở Bắc Bộ, khối không khí lạnh lục địa có cường độ yếu và lệch đông tiếp tục chi phối thời tiết. Trong đêm, Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm, vùng núi cao se lạnh. Sang ngày mai, toàn khu vực phổ biến tạnh ráo, trời nắng.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, gió Đông Bắc kết hợp với địa hình và nhiễu động trong đới gió Đông gây mưa. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng Hà Tĩnh nằm trong vùng mưa lớn, có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi mưa rất to.

Ở Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa lớn tiếp tục tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Các khu vực phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đáng chú ý, vùng mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông xuất hiện ở một vài nơi, chủ yếu trong thời gian ngắn. Ban ngày, nhiều nơi có nắng. Riêng Lâm Đồng và miền Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Người dân tại các khu vực có mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.