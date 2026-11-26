Thời tiết miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu. Tuy nhiên, từ chiều mai, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại. Trong khi đó, miền Trung có khả năng bước vào một đợt mưa lớn mới.

Tại Bắc Bộ, đêm và sáng sớm trời nhiều mây hơn, có mưa vài nơi. Trời rét về đêm và sáng, đến trưa và chiều có nắng, thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Người dân vẫn cần chú ý giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm và cuối ngày.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết ít biến động, chủ yếu nhiều mây, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Trời rét về đêm và sáng, ban ngày bớt rét.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông từ biển thổi vào tiếp tục gây mưa rào và dông. Từ chiều mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến những ngày cuối tháng 11, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày vẫn có nắng. Tuy nhiên, do trục rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, từ chiều tối mai, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.