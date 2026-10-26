[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 27/10/2026: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Trung Bộ mưa lớn gia tăng

Tại Bắc Bộ, đêm nay trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa cục bộ tập trung chủ yếu ở đồng bằng và ven biển. Ngày mai, trưa chiều mây mỏng dần, trời hửng nắng nhẹ, thời tiết tương đối ổn định.

Ở Trung Bộ, đêm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa có xu hướng gia tăng vào chiều tối ngày mai, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cũng có mưa rào và dông, cục bộ mưa to; chiều tối ngày mai nguy cơ mưa lớn tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có mưa vài nơi, riêng phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có thể xuất hiện mưa nhưng lượng không lớn. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay phổ biến ít mưa. Ngày mai, ban ngày trời nắng, xen kẽ mưa vài nơi; chiều tối, miền Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.