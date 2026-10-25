[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26/10/2026: Bắc Bộ nhiệt độ giảm nhẹ, Nam Bộ ngày nắng

Tại Bắc Bộ, đêm nay trời nhiều mây, sương mù gia tăng, vùng núi phía bắc có thể xuất hiện mưa rào nhẹ và dông vài nơi, các khu vực khác phổ biến ít mưa. Ngày mai, trời có nắng, cường độ nắng giảm, nền nhiệt có xu hướng hạ nhẹ.

Tại Trung Bộ, đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và từ Quảng Trị đến Huế nhiều mây, cục bộ có mưa rào. Ngày mai, mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện ở một vài nơi, nhất là vào chiều tối tại khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ đêm ít mưa, ngày mai trời tạnh ráo và có nắng kéo dài.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay thời tiết tương đối ổn định, phổ biến tạnh ráo, chỉ có mưa vài nơi. Ngày mai, cả hai khu vực tiếp tục có nắng vào ban ngày, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào cục bộ nhưng lượng không đáng kể. Nam Bộ tiếp tục là khu vực có nền nhiệt cao, người dân nên chú ý bổ sung nước và hạn chế hoạt động lâu ngoài trời vào thời điểm nắng nóng.