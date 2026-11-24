Tại Bắc Bộ, đêm nay do không khí lạnh tiếp tục tăng cường, thời tiết phổ biến nhiều mây. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trong khi Đông Bắc Bộ ít mưa hơn. Nhiệt độ tiếp tục giảm, trời rét, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm. Sang ngày mai, toàn khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có dông; thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét.

Tại Trung Bộ, trong đêm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, trời rét. Sang ngày mai, khu vực nhiều mây, trời rét. Đáng chú ý, từ tối nay đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa lớn tiếp diễn trong ngày mai, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Các khu vực còn lại của Trung Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong đêm nay thời tiết phổ biến có mưa vài nơi. Sang ngày mai, trưa và chiều có nắng gián đoạn. Đến chiều, Cao nguyên Trung Bộ có mưa rải rác, tập trung ở khu vực phía bắc, trong khi Nam Bộ chỉ có mưa vài nơi.