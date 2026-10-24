[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25/10/2026: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa; Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ nắng nóng

Tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với hoạt động của lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao, trong đêm nay và sáng sớm mai, khu vực Bắc Bộ có xu hướng gia tăng mây, một số nơi xuất hiện mưa và sương mù. Sang ngày mai, mưa giảm, trời tạnh ráo và có nắng. Tuy nhiên, đến chiều tối, một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa trở lại.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết duy trì trạng thái tương đối ổn định, đêm không mưa, ngày nắng từ sớm, có nơi xảy ra nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cũng phổ biến ít mưa, nắng xuất hiện từ sáng và gia tăng cường độ vào thời điểm trưa, chiều. Một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng.

Đáng chú ý, tình trạng nắng nhiều kết hợp với độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại các địa phương. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt tại những khu vực có thảm thực vật khô.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, trời tạnh ráo, nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài trong ngày. Ở Nam Bộ, nắng cũng là trạng thái thời tiết chủ đạo. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Đến chiều tối và tối, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa, song không phổ biến trên diện rộng.