[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24/9/2026: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở

Tại Bắc Bộ, đêm nay và sáng mai, do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với gió Đông Nam ẩm từ biển thổi vào, nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lai Châu và Điện Biên ít chịu ảnh hưởng hơn. Sang ngày mai, mưa có xu hướng giảm dần.

Tại Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Sang ngày mai, trời nhiều mây, mưa vẫn còn xuất hiện nhưng có xu hướng gián đoạn.

Đáng lưu ý nhất là khu vực Quảng Trị - TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, khi mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Trọng tâm mưa tập trung từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, với cường độ mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong khi đó, phía Tây khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay và ngày mai tiếp tục chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong các vùng mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.