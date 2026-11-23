Tại Bắc Bộ, không khí lạnh gây mưa, mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực vùng núi và trung du, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc mạnh dần, trời chuyển rét trên diện rộng, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, đêm nay trời nhiều mây, chỉ có mưa vài nơi. Sang ngày mai, không khí lạnh tràn xuống khiến mưa gia tăng, xuất hiện mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió chuyển hướng bắc đến tây bắc, trời chuyển rét.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt. Quảng Trị bắt đầu có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, từ thành phố Huế đến phía đông Quảng Ngãi, ban ngày vẫn có nắng nhưng từ tối và đêm nay, mưa lớn bắt đầu gia tăng. Người dân tại những khu vực có nguy cơ mưa lớn cần chủ động đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết tương đối ổn định, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.