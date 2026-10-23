[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24/10/2026: Cả nước ít mưa, riêng miền Tây còn mưa dông

Tại Bắc Bộ trong đêm nay thời tiết tiếp tục ổn định, phổ biến ít mưa, chỉ có mưa vài nơi tại khu vực vùng núi. Sáng sớm, một số nơi xuất hiện sương mù, ảnh hưởng đến tầm nhìn khi tham gia giao thông. Sang ngày 24/10, toàn khu vực tạnh ráo, trời nắng, nắng rõ hơn vào khoảng trưa và chiều.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, chủ yếu trong khoảng chiều tối và đêm. Ban ngày, thời tiết tạnh ráo, có nắng, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và đi lại.

Ở Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết không có nhiều thay đổi. Mưa rào và dông xuất hiện vài nơi trong đêm 23/10. Sang ngày hôm sau, cả hai khu vực đều có nắng, mưa dông chỉ còn xuất hiện cục bộ vào chiều tối.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp phía nam tiếp tục suy yếu khiến mưa dông giảm nhanh. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong đêm, ban ngày trời nắng. Ở Nam Bộ, mưa chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền Tây, với diện mưa rải rác trong đêm nay và chiều tối mai. Các khu vực còn lại có nắng, mưa chỉ xuất hiện thoáng qua.

Người dân tại những nơi có mưa dông vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào chiều tối.