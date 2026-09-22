[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/9/2026: Mưa dông bao trùm Trung Bộ và Nam Bộ, cảnh báo nguy cơ mưa với cường độ lớn

Tại Bắc Bộ, đêm nay và sáng sớm mai nhiều mây, có mưa vài nơi. Sang ngày mai, trời có nắng nhưng cường độ không quá gay gắt; chiều tối một số nơi có thể xuất hiện mưa dông.

Trung Bộ, đêm nay mưa dông gia tăng do tác động của dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao. Trọng tâm mưa từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có mưa to đến rất to, cục bộ mưa đặc biệt lớn. Một số khu vực phía nam Quảng Trị, phía tây Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa, mưa vừa và dông. Sang ngày mai, mưa to đến rất to tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực, có thể kéo dài trong ngày.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Sang ngày mai, hai khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đáng lưu ý, nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ tại các khu vực mưa lớn.