[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 22/9/2026: Mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Nam Bộ, có nơi trên 300mm

Đêm nay và ngày mai, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Bắc Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định, hầu khắp khu vực không mưa, chỉ một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông về đêm. Sang ngày mai, trời nắng trên diện rộng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Xuống Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trạng thái thời tiết tương đối tương đồng. Mưa nếu có chủ yếu xuất hiện vài nơi vào ban đêm, còn ban ngày tạnh ráo, có nắng và có nơi nắng nóng. Khu vực này nằm ngoài trọng tâm của đợt mưa lớn.

Trái lại, từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa trở thành hình thái nổi bật. Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng lưu ý, mưa có thể xuất hiện với cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa cũng gia tăng. Đặc biệt, phía tây Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Trong các vùng mưa lớn cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, đồng thời lưu ý nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.