Khối không khí lạnh đang suy yếu dần, nên đêm nay khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, nền nhiệt ban đêm vẫn thấp; Đông Bắc Bộ cũng mưa vài nơi, vùng núi và trung du lạnh hơn khu vực đồng bằng, ven biển. Sang ngày mai, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trời tạnh ráo, chiều có nắng, nền nhiệt ban ngày tăng lên, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Đêm nay, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến phía đông tỉnh Gia Lai còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Sang ngày mai, không khí lạnh suy yếu, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh mây nhiều, mưa vài nơi; từ Nam Quảng Trị đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi còn mưa rải rác, từ phía đông tỉnh Gia Lai đến phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vài nơi.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong tối và đêm nay chỉ có mưa vài nơi, nền nhiệt ban đêm ở Cao nguyên Trung Bộ khá thấp, trời mát mẻ. Sang ngày mai, cả hai khu vực tiếp tục có mưa vài nơi, trời nắng, nền nhiệt ban ngày ở Cao nguyên Trung Bộ tăng nhẹ, miền Đông Nam Bộ có nơi nền nhiệt cao.

Đêm nay, vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía tây Nam Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4m. Vùng biển từ Đà Nẵng đến An Giang, phía nam vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông có mưa dông rải rác, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8. Ngày mai, phía đông Bắc Biển Đông vẫn gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; từ Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh gió cấp 5, có lúc cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2.