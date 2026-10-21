[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 22/10/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển nhiều mây hơn. Trong đêm nay, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông. Sang ngày mai, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ so với hôm nay, tuy nhiên đợt không khí lạnh này chưa gây ra biến động lớn về thời tiết.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến mây gia tăng, xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt độ ban ngày cũng có xu hướng giảm nhẹ.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa rõ rệt. Quảng Trị - Huế tiếp tục có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh. Duyên hải Nam Trung Bộ nằm xa hơn về phía nam nên ít chịu tác động, ban ngày vẫn có nắng, mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông hoạt động yếu tiếp tục chi phối thời tiết. Cao nguyên Trung Bộ có nắng gián đoạn, mưa vài nơi. Riêng Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác tập trung vào chiều và chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.