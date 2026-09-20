[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/9/2026: Bắc Bộ ngày mai nắng ráo, Trung Bộ còn mưa dông
Đêm nay, Bắc Bộ thời tiết nhìn chung ổn định, mưa dông chỉ xuất hiện ở vùng núi. Sang ngày mai, khu vực này chuyển nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, Trung Bộ còn mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đáng chú ý, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều mai xuất hiện mưa với cường suất lớn.
Tại Bắc Bộ, đêm nay thời tiết nhìn chung ít thay đổi, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi cao có nơi mưa dông; Đông Bắc Bộ nhiều mây, đồng bằng và trung du hầu như không mưa, vùng núi có mưa rào và dông thoáng qua. Sang ngày mai, trời nắng ráo, chiều tối một vài nơi có thể xuất hiện mưa dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Tại Trung Bộ, đêm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi. Từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, riêng Huế có nơi mưa to đến rất to. Sang ngày mai, mưa còn duy trì từ Quảng Trị đến Huế; Duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều gia tăng mưa dông, cục bộ có mưa rất to.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa rào, dông, cục bộ mưa to đến rất to. Sang ngày mai, từ chiều mưa gia tăng, phổ biến mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều mai đến ngày 22/9, phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có khả năng mưa lớn diện rộng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-du-bao-thoi-tiet-dem-nay-va-ngay-mai-2192026-bac-bo-ngay-mai-nang-rao-trung-bo-con-mua-dong-post989788.html