Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, trong khi mưa lớn vẫn xuất hiện tại một số địa phương miền Trung.

Tại Bắc Bộ, mưa đã giảm đáng kể so với những ngày trước. Cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ chủ yếu nhiều mây, chỉ có mưa ở một vài nơi. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. Sang ngày, thời tiết nhìn chung khô ráo hơn, tuy nhiên không khí lạnh vẫn duy trì, đặc biệt tại các tỉnh miền núi.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết, khiến trời nhiều mây và rét. Mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, thuận lợi hơn cho các hoạt động đi lại và sinh hoạt.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn là khu vực cần đặc biệt chú ý. Quảng Trị có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng thành phố Huế và phía bắc Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các địa phương phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ mưa ít hơn, chủ yếu xuất hiện ở một vài nơi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết tương đối ổn định, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.