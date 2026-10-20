[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/10/2026: Bắc Bộ mưa vài nơi, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có dông

Tại Bắc Bộ, đêm nay phổ biến ít mưa, đêm và sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác. Sang ngày mai, khối không khí lạnh di chuyển lệch về phía đông khiến trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Trung Bộ, đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và từ Quảng Trị đến Huế phổ biến ít mưa. Riêng Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mai, các khu vực có nắng vào buổi sáng, nhưng từ chiều và chiều tối, mưa dông có xu hướng xuất hiện trở lại. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay mưa xuất hiện ở một vài nơi. Ngày mai, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và chiều tối mưa dông gia tăng trở lại. Đáng chú ý, Nam Bộ có mưa dông ở nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to. Người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông.