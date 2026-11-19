Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, gây mưa và rét tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương miền Trung, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa rào, có nơi có dông. Riêng khu vực Tây Bắc có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Sang ngày 20/11, mưa giảm dần từ trưa và chiều, trời khô ráo hơn nhưng vẫn nhiều mây và rét.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, không khí lạnh tiếp tục gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, người dân cần chú ý giữ ấm khi ra ngoài.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, không khí lạnh tương tác với sườn đón gió dãy Trường Sơn khiến mưa lớn tiếp diễn. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết tương đối ổn định, ban ngày có nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng miền Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rải rác từ chiều tối 20/11.