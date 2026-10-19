[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/10/2026: Miền Bắc nắng ráo, miền Nam tiếp diễn mưa dông

Tại Bắc Bộ, ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với khối không khí ổn định trên cao khiến thời tiết ít biến động. Đêm nay, Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm mai, một số khu vực xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Sang ban ngày, trời nắng trên diện rộng.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết cũng tương đối ổn định do chịu tác động của rãnh áp thấp phía Bắc. Đêm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ngày mai chủ yếu trời nắng.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa rõ rệt. Quảng Trị - Huế phổ biến ít mưa, ngày nắng. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây hơn, đôi lúc có mưa rào rải rác nhưng không kéo dài. Riêng phía đông Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp kết hợp với gió Đông tiếp tục gây mưa. Phần lớn Cao nguyên Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng Lâm Đồng và Nam Bộ xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều và tối.