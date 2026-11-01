[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 2/11/2026: Bắc Bộ chuyển mưa, Trung Bộ chiều tối mai có mưa dông gia tăng

Tại Bắc Bộ, do tác động của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, trời chuyển nhiều mây. Đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong khi Đông Bắc Bộ mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác trên toàn khu vực, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Trung Bộ, đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến có mưa vài nơi. Sang ngày mai, trời nhiều mây, mưa rào và dông vẫn xuất hiện cục bộ; đến chiều tối, mưa có xu hướng gia tăng. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ đêm nay cũng có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai, trời nắng là chủ đạo ở phía nam khu vực, trong khi từ Quảng Trị đến Huế tiếp tục có mưa vài nơi. Đáng chú ý, chiều tối mai, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng tại khu vực từ Quảng Trị đến Huế.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai, ban ngày trời nắng; chiều tối và đêm, mưa dông có khả năng xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn tại Nam Bộ. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.