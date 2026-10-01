[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 2/10/2026: Bắc Bộ giảm nóng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Tại khu vực Bắc Bộ, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông cục bộ, xen kẽ những khoảng tạnh. Đông Bắc Bộ buổi sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; đến trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Nhìn chung, nắng nóng diện rộng không còn là hình thái nổi bật tại miền Bắc.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày, trời nắng và có nơi nắng nóng, sau đó mưa dông có thể quay trở lại vào chiều tối.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện cục bộ. Trong ngày, Quảng Trị - Huế có nắng, một số nơi nắng nóng; xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết dịu hơn và có mưa dông vài nơi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện cục bộ. Nam Bộ cũng có mưa dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa dông xuất hiện rải rác.

Nhìn chung, ngày mai nắng nóng thu hẹp ở phía Bắc, trong khi mưa dông vẫn là hình thái đáng chú ý tại các khu vực phía Nam, nhất là vào chiều và tối.