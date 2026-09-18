[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19/9/2026: Bắc Bộ giảm mưa, dải mưa lớn dịch xuống miền Trung

Đêm nay và ngày mai, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa khá rõ. Tại Bắc Bộ, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục suy yếu nên mưa giảm đáng kể. Đêm nay, phần lớn khu vực chỉ còn mưa rào và dông vài nơi; riêng nam đồng bằng và phía nam Phú Thọ còn mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Sang ngày mai, Bắc Bộ phổ biến tạnh ráo và có nắng, trời không nóng.

Trong khi đó, miền Trung tiếp tục chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới. Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; vùng mưa mạnh tập trung từ Nghệ An đến Huế, với mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa ít hơn trong phần lớn thời gian trong ngày và có xu hướng gia tăng vào chiều tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa cũng tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ mưa to; riêng Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Các khu vực có dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.