[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19/10/2026: Mưa lớn gia tăng tại Nam Bộ, Bắc Bộ và Trung Bộ rải rác có mưa vài nơi

Đêm nay và ngày mai, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với đới gió Đông Nam yếu trên cao khiến thời tiết tương đối ổn định. Trong đêm nay, khu vực có mưa vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Lào Cai có nơi xuất hiện mưa. Sáng sớm mai, một số nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Ban ngày, trời nắng trên diện rộng nhưng cường độ nắng không quá mạnh.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của đới gió Đông Nam yếu khiến thời tiết ít biến động. Đêm nay chỉ có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng, đến chiều tối có thể xuất hiện mưa cục bộ.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa. Quảng Trị - Huế chủ yếu trời nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Riêng Duyên hải Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông trên cao, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa lớn.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Đông khiến mưa gia tăng. Đêm nay, Cao nguyên Trung Bộ có mưa vài nơi, Nam Bộ có mưa rải rác. Sang ngày mai, phía nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa lớn.