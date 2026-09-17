[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18/9/2026: Bắc Bộ mưa lớn, Thanh Hóa - Nghệ An có nơi mưa trên 180mm

Đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Đáng chú ý, phía nam một số tỉnh vùng núi và trung du cùng Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực còn lại cũng có mưa dông, có nơi mưa to. Đến trưa và chiều mai, vùng hội tụ gió hoạt động yếu dần nên mưa lớn giảm, chuyển sang những cơn mưa rào rải rác, gián đoạn.

Tại miền Trung, trọng tâm mưa nằm ở Thanh Hóa và Nghệ An, nơi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Từ Hà Tĩnh đến Huế, cường độ mưa thấp hơn, chủ yếu có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác, tập trung nhiều hơn vào chiều và tối.

Ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa tiếp tục xuất hiện tại nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong các vùng mưa dông trên cả nước cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời lưu ý nguy cơ ngập úng tại những nơi xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn.