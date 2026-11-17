Tại Bắc Bộ, trong đêm nay, khi chưa chịu tác động của không khí lạnh, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông ở vài nơi. Từ sáng mai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi, sau đó mở rộng ra các nơi khác vào trưa và chiều. Do tác động của hình thái thời tiết này, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm mai, thời tiết chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại Trung Bộ, trong đêm nay và sáng mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến chỉ có mưa ở một vài nơi. Từ trưa và chiều mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đến chiều tối và đêm, mưa bắt đầu xuất hiện tại Hà Tĩnh. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Huế ban ngày phổ biến tạnh ráo, từ chiều tối và đêm có mưa. Các khu vực còn lại của Trung Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong đêm nay phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, thời tiết tại hai khu vực tiếp tục tương đối ổn định, ban ngày trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi.