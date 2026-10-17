[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18/10/2026: Bắc Bộ giảm nắng, Nam Bộ mưa dông gia tăng

Tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam hình thành khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây, trong đêm nay trời có xu hướng nhiều mây hơn. Sang ngày mai, khu vực có nắng nhưng cường độ nắng giảm so với những ngày trước.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đêm nay chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, phần lớn thời gian trời tạnh ráo. Sáng sớm mai có nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, sau đó trời có nắng.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa rõ rệt về thời tiết. Từ Quảng Trị đến Huế, đêm nay có mưa rào vài nơi, sáng sớm mai có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng trở lại. Riêng Duyên hải Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động mạnh, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; khu vực phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ban ngày phổ biến có nắng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ bắc, Nam Bộ trong tối nay vẫn còn mưa rào và dông rải rác. Đến chiều và chiều tối mai, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ lượng mưa trên 80mm.