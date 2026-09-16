[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/9/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ cao

Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, gây mưa ở nhiều nơi. Các tỉnh, thành phố như Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội và Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông. Tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và phía nam tỉnh Sơn La, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước một số sông tiếp tục dâng cao. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bôi và sông Hoàng Long có khả năng duy trì trên mức báo động 3; một số sông khác tại Phú Thọ, Ninh Bình dao động từ báo động 1 đến trên báo động 2.

Tại khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông; riêng Hà Tĩnh có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng khiến lũ trên các sông khu vực Thanh Hóa tiếp tục lên, riêng sông Bưởi có khả năng trên báo động 3.

Đối với khu vực Quảng Trị – TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong đó mưa có xu hướng tập trung nhiều hơn vào chiều tối. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lui xuống phía Nam, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.