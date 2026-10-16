[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/10/2026: Mưa giảm nhanh tại Trung Bộ, Nam Bộ vẫn có mưa dông cục bộ

Đêm nay và ngày mai, tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch về phía đông. Trong đêm nay, khu vực có mưa vài nơi, sáng sớm mai một số nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Sang ngày mai, trời nắng trên diện rộng nhưng nắng không quá gay gắt, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, nhiễu động trong đới gió Đông tiếp tục suy yếu khiến mưa giảm nhanh. Đêm nay chỉ còn mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, sau đó trời nắng, phần lớn thời gian tạnh ráo.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cũng ghi nhận xu hướng giảm mưa rõ rệt. Phần lớn các khu vực chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều tối. Đáng chú ý, Lâm Đồng và một số nơi tại Nam Bộ có thể xuất hiện mưa to cục bộ, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên Biển Đông, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh, biển động. Các vùng biển phía nam có mưa dông rải rác, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.