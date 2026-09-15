[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/9/2026: Mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc có nơi trên 200mm

Tại Bắc Bộ, từ tối nay đến hết ngày mai, mưa to đến rất to và dông tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực, tập trung ở phía nam Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình. Một số nơi khác có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, toàn khu vực tiếp tục nhiều mây, mưa lớn kéo dài.

Tại Trung Bộ, đêm nay Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, trong đó Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Sang ngày mai, khu vực này nhiều mây, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến Duyên hải Nam Trung Bộ đêm nay và ngày mai chủ yếu có mưa rào, dông vài nơi; đến chiều tối mai, mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, còn Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng. Đến chiều tối, Nam Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.