[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/11/2026: Bắc Bộ về đêm và sáng sớm có sương mù, Trung Bộ ngày mai có nắng trên diện rộng

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh yếu và lệch đông khiến độ ẩm tăng, tạo điều kiện cho sương mù hình thành trong đêm và sáng sớm. Một số địa phương vùng núi và ven biển có thể xuất hiện mưa nhỏ cục bộ. Sang ngày mai, dưới tác động của rìa phía nam rãnh áp thấp, sương mù tan dần, trời chuyển nắng trên diện rộng, thời tiết ấm áp hơn.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi, sáng sớm có thể có sương mù cục bộ. Ngày mai, khu vực có nắng, thời tiết tương đối khô ráo, thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết tiếp tục ổn định khi các hình thế gây mưa suy yếu. Trong đêm nay, khu vực chủ yếu ít mưa, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào. Sang ngày mai, nắng xuất hiện trên diện rộng, mưa không đáng kể.

Với Cao nguyên Trung Bộ, trời có nắng vào ban ngày, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối.

Tại Nam Bộ, rìa phía bắc rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa dông về chiều tối, tập trung nhiều hơn tại các tỉnh miền Tây. Ban ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng khá mạnh.