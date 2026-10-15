[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/10/2026: Không khí lạnh tiếp tục suy yếu tại Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ đề phòng mưa dông

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến thời tiết chưa có nhiều biến động. Trong đêm nay, khu vực này có mưa vài nơi, phần lớn thời gian tạnh ráo. Sáng sớm mai, một số nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, sau đó trời nắng sớm trên diện rộng.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định. Đêm nay khu vực phổ biến không mưa, sang ngày mai trời nắng, thời tiết khô ráo.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa. Quảng Trị - Huế chủ yếu không mưa vào ban đêm, ngày trời nắng. Riêng các tỉnh phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác trong đêm nay và sáng sớm mai. Ban ngày trời nắng, đến chiều và tối mưa có khả năng xuất hiện trở lại.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay chỉ có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa lớn.