[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 15/9/2026: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Tại Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 16/9, mưa to đến rất to và dông tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Đáng chú ý, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh và phía Nam Phú Thọ có nơi mưa rất lớn; riêng Hưng Yên, Ninh Bình và phía Nam Phú Thọ có nơi mưa đặc biệt lớn. Các khu vực khác cũng có mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn; trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Trung Bộ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông, trong khi Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Sang ngày mai, khu vực phía bắc Trung Bộ tiếp tục nhiều mây, mưa to đến rất to và dông mạnh. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến Duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay mưa rào và dông vài nơi; ngày mai mưa dông tăng trở lại về chiều tối, tập trung tại một số khu vực.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, ban ngày tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều và tối mưa có xu hướng gia tăng, rải rác có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.