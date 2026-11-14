[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 15/11/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày mai nắng trở lại, Nam Bộ chiều tối có mưa

Tại Bắc Bộ, đêm nay, không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến thời tiết toàn vùng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Sang ngày mai, khu vực nằm ở phía nam rãnh áp thấp mới hình thành nên thời tiết chuyển tạnh ráo, có nắng. Nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn cảm giác lạnh vào ban đêm và sáng sớm.

Tại Trung Bộ, đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Trị đến Huế và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến có mưa vài nơi. Sang ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít mưa, ban ngày trời nắng. Tại khu vực từ Quảng Trị đến Huế, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, sau đó trời nắng, gió nhẹ. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng duy trì trạng thái nắng ráo trong ngày.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay phổ biến có mưa vài nơi. Ngày mai, cả hai khu vực đều có nắng. Riêng Nam Bộ, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Thời tiết nhìn chung khá ổn định, tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.