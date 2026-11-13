[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14/11/2026: Mưa thu hẹp trên cả Bắc Bộ lẫn Trung Bộ

Tại Bắc Bộ, rãnh gió Tây trên cao suy yếu nhanh, trong khi khối không khí lạnh cũng giảm dần cường độ. Vì vậy, trong đêm nay, cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa ở một vài nơi, trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Sang ngày mai, mưa tiếp tục giảm, trời tạnh ráo và có nắng trở lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sự suy yếu của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao khiến mưa thu hẹp đáng kể. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực chủ yếu có mưa vài nơi, nhiều địa phương có thể hửng nắng, thời tiết nhìn chung dễ chịu hơn.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa cũng giảm nhanh so với những ngày trước. Trong đêm nay, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Ngày mai, nhiều địa phương có nắng trở lại, dù một số nơi vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi, mưa xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối.

Tại Nam Bộ, ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp khiến mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Ban ngày trời có nắng, nhưng người dân vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.