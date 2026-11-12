[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 13/11/2026: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung có nơi mưa rất to trên 150mm

Tại Bắc Bộ, dù không khí lạnh tầng thấp đang suy yếu, rãnh gió Tây trên cao vẫn gây mưa trên diện rộng. Trong đêm nay và sáng mai, cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đến trưa và chiều mai, mưa giảm dần, một số nơi có thể hửng nắng nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa vài nơi, một số địa phương xuất hiện mưa rào rải rác trong đêm. Thời tiết nhìn chung còn lạnh, nhưng không có mưa lớn diện rộng như các tỉnh phía Nam miền Trung.

Đáng chú ý, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa. Riêng Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung từ chiều tối nay đến sáng mai, sau đó giảm dần từ chiều 13/11. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện ở một vài nơi, tập trung nhiều hơn vào chiều tối. Thời gian mưa nhìn chung không kéo dài, song người dân vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.