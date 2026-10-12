[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 13/10/2026: Trung Bộ giảm mưa lớn, Bắc Bộ đêm không mưa

Đêm nay và ngày mai, tại Bắc Bộ, khối áp cao lạnh lục địa duy trì cường độ ổn định khiến toàn khu vực phổ biến không mưa. Đêm nay thời tiết tạnh ráo, vùng núi cao có nơi se lạnh. Sang ngày mai, trời nắng trên diện rộng, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa tiếp tục giảm khi nhiễu động trong đới gió Đông trên cao suy yếu. Khu vực chỉ còn mưa vài nơi, phần lớn thời gian tạnh ráo, không còn xuất hiện mưa lớn trên diện rộng như những ngày trước.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn là khu vực cần chú ý. Do tác động của rìa phía Tây Nam khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, mưa tiếp tục xuất hiện từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tuy nhiên, mưa đang giảm dần về cường độ và thu hẹp phạm vi, chủ yếu còn mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có những khoảng tạnh ráo, nắng gián đoạn; đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.