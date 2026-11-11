[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/11/2026: Bắc Bộ rét, có mưa dông; từ Huế đến Quảng Ngãi mưa rất to

Do khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với rãnh gió tây trên cao di chuyển dần từ phía tây sang phía đông, từ tối và đêm nay khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Sang ngày mai, vùng mưa mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm nay đến sáng mai, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, cục bộ trên 200mm; phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, cục bộ trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Các khu vực còn lại của Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt không thay đổi nhiều so với hôm nay.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai, ban ngày chỉ có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt ban trưa ở Nam Bộ tăng cao hơn; chiều tối mưa rào và dông rải rác lại xuất hiện, cục bộ có nơi mưa to.

Đêm nay, Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 3 - 5m, biển động mạnh; phía bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3 - 5m, về đêm gió giảm dần. Tàu thuyền cần chủ động phòng tránh.