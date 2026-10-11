[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/10/2026: Mưa thu hẹp dần tại Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào về chiều tối

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh tăng cường lệch Đông duy trì cường độ ổn định và suy yếu chậm, trong khi đới gió Đông trên cao đã yếu đi. Vì vậy, mưa giảm rõ rệt, đêm nay chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Sang ngày mai, thời tiết chuyển biến thuận lợi hơn, trời nắng trên toàn khu vực.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa cũng giảm đáng kể so với những ngày trước. Đêm nay chỉ còn mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, chấm dứt tình trạng mưa lớn trên diện rộng.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có sự phân hóa. Quảng Trị chủ yếu mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía đông Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng ban ngày, mưa dông xuất hiện về chiều tối.

Mặc dù mưa lớn đã thu hẹp, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất vẫn hiện hữu tại những nơi mưa nhiều. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác, chủ yếu vào chiều và tối. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông vẫn cần được lưu ý.