[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/11/2026: Trung Bộ mưa to đến rất to, Biển Đông sóng lớn

Đêm nay và ngày mai, toàn Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, có mưa ở một vài nơi; trời vẫn rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có nơi rét hơn. Ban ngày, nền nhiệt khu vực Tây Bắc Bộ nhỉnh hơn so với Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý từ đêm mai trở đi, khu vực Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao di chuyển từ phía tây sang, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió Đông, đêm nay và ngày mai nhiều nơi ở Trung Bộ tiếp tục có mưa. Thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; thành phố Huế và tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Đêm nay và ngày mai, phía nam tỉnh Quảng Trị mưa 20-40 mm, cục bộ trên 90 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ven biển từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng triều cường cao kèm sóng lớn. Khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc khu vực có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Ban đêm trời khá mát mẻ, nền nhiệt ban ngày ở khu vực này giảm xuống. Trong khi đó, Nam Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; sang ngày mai trời nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Đêm nay, Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6 mét, biển động mạnh; phía bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 6-7, giật cấp 8-9; vịnh Bắc Bộ, phía nam khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía tây Nam Biển Đông cũng có gió mạnh, biển động. Phía nam có mưa dông rải rác, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7-8. Ngày mai, Bắc Biển Đông gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng 4-6 mét; các vùng biển khác gió giảm dần từ đêm mai.