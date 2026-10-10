[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/10/2026: Mưa giảm dần ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ đề phòng mưa dông

Tại Bắc Bộ, đêm nay đồng bằng có mưa rải rác, Tây Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, mưa giảm dần, trưa chiều trời hửng nắng, thời tiết chuyển biến thuận lợi hơn.

Trung Bộ đêm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Khu vực từ phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi cũng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Sang ngày mai, mưa tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm nhanh, phổ biến chỉ còn mưa vài nơi. Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, nhưng lượng mưa có xu hướng giảm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa rào, dông rải rác, riêng Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to. Ngày mai, mưa giảm vào ban ngày, nhưng đến chiều tối và đêm có xu hướng quay trở lại. Người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong các cơn dông.