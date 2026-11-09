[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 10/11/2026: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa rất to, có nơi trên 500mm

Tại Bắc Bộ, sau một ngày xuất hiện mưa trên diện rộng, trong đó vùng đồng bằng có mưa vừa, mưa to, thời tiết bắt đầu có sự thay đổi. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường nhưng mưa giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên, trời vẫn rét trên toàn khu vực, đặc biệt tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, không khí lạnh tầng thấp kết hợp với gió Đông trên cao gây mưa trên diện rộng. Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, sau đó giảm dần. Trong khi đó, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn.

Đáng chú ý nhất là Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, nơi mưa lớn tiếp tục duy trì trong ngày mai. Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có nguy cơ mưa rất to kéo dài đến ngày 11/11. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết nhìn chung ít biến động, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông Cao nguyên Trung Bộ có mưa rải rác và có nơi có dông.