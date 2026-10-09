[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 10/10/2026: Không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ chuyển mưa, Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với đới gió Đông Nam ẩm trên cao khiến trời chuyển nhiều mây. Khu vực trung du và đồng bằng xuất hiện mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. So với những ngày trước, thời tiết bớt nắng, chuyển mát hơn và cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa dông.

Tại miền Trung, vùng mưa lớn có xu hướng dịch ra phía bắc. Thanh Hóa - Hà Tĩnh trở thành trọng tâm mưa lớn, với mưa to đến rất to và dông. Từ Quảng Trị đến Huế, mưa vẫn tiếp diễn, có nơi mưa to. Riêng Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trong ngày mai. Mưa lớn có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng giảm mưa. Cao nguyên Trung Bộ đêm nay chủ yếu mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Nam Bộ đêm nay có mưa rải rác, ngày mai trời nắng trước khi mưa dông xuất hiện nhiều nơi vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trên biển, mưa dông xuất hiện ở nhiều vùng, trong khi gió đông bắc mạnh gây biển động tại Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ. Các tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy, gió giật và sóng lớn.