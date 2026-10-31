[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 1/11: Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, Nam Bộ cảnh báo lốc sét gió giật mạnh

Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi một khối không khí lạnh mới ở phía bắc, khiến thời tiết nhìn chung chưa có nhiều thay đổi. Đêm nay, toàn vùng chỉ xuất hiện mưa ở một vài nơi. Sang ngày mai, trời tiếp tục có nắng, nền nhiệt trưa chiều tăng khá nhanh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết đêm nay và ngày mai khá ổn định, phổ biến không có mưa, riêng ngày mai trời có nắng nhiều hơn. Trong khi đó, tại Duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay và ngày mai chủ yếu có mưa rào và dông ở một vài nơi vào chiều tối, còn ban ngày trời có nắng, gió nhẹ. Đặc biệt, trong các cơn dông chiều tối tại Duyên hải Nam Trung Bộ, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời cũng như sản xuất nông nghiệp ven biển.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp có trục từ 4 đến 7 độ vĩ bắc. Do đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong chiều và tối mai vẫn xuất hiện những cơn mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, Thời gian từ sáng đến đầu giờ chiều, khu vực Nam Bộ vẫn có nắng. Riêng các vùng còn lại của Cao nguyên Trung Bộ, do ít chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phía nam nên mưa ít hơn, chỉ có mưa rào thoáng qua vài nơi về chiều tối và đêm, ban ngày trời vẫn có nắng.