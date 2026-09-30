[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 1/10/2026: Mưa to tại Nam Bộ, Bắc Bộ và Trung Bộ tăng nhiệt

Đêm nay và ngày mai, thời tiết cả nước tiếp tục có sự khác biệt khá rõ giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Tại Bắc Bộ, mưa không nhiều, chủ yếu chỉ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Sang ngày mai, trời có nắng, trong đó nắng nóng tập trung tại khu vực đồng bằng và phía nam tỉnh Phú Thọ. Các khu vực còn lại chủ yếu có nắng, cục bộ có nơi nóng.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trạng thái ít mưa tiếp tục duy trì. Ban ngày trời nắng nóng, độ ẩm giảm khiến cảm giác khô nóng rõ hơn vào khoảng trưa và đầu giờ chiều. Mưa rào và dông nếu xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, mức độ nắng có sự khác biệt. Quảng Trị - Huế tiếp tục có nắng nóng, trong khi xuống phía Nam, trời vẫn nắng nhưng cường độ không mạnh bằng. Về chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa nhiều hơn. Phía nam Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.